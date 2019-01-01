Robert Pires: Henry, Premier Lig'de ikinci şansı hak ediyor

Arsenal'in efsaneleri arasında yer alan Thierry Henry için eski takım arkadaşı Robert Pires açıklamalarda bulundu.

ve Milli Takımı'nın eski oyuncularından Robert Pires, Thierry Henry'nin Premier Lig'de bir fırsatı daha olsun istiyor.

Teknik direktörlük kariyerine ile başlayan ancak takımının aldığı başarısız sonuçlardan sonra görevine son verilen efsane futbolcu Thierry Henry'ye eski takım arkadaşı Robert Pires'den destek geldi.

Pires, Henry'nin kariyerini İngiltere'de sürdürmesi gerektiğine inanırken, "Thierry ile birkaç hafta önce Arsenal - maçında karşılaştım. Yeni bir yarışta mücadele etmek için bekliyordu. Bazı insanlar 'Monaco için bir hataydı' diyor ama ben katılmıyorum. Henry'nin başladığı noktada olsan ve sadece üç ay gibi bir kısa zamanın olsa işler oldukça zorlaşır. Monaco da çok kötü bir durumdaydı ve sakatlık yaşayan önemli oyuncuları vardı" şeklinde konuştu.

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Robert Pires, Henry ile konuştuklarını ve onun yeni bir mücadeleye hazır olduğunu söyledi:

"Henry bana Monaco'nun kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Ne yazık ki yalnızca üç ay sürdü. Ancak şimdi yeni bir görev için hazır. Sanırım ikinci bir şansı hak ediyor, belki de Premier Lig'de."

Arsenal, UEFA F Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda konuk olduğu 'u 3-0 mağlup etti.