Robert Lewandowski'nin kırdığı rekorlar

Üst üste beş sezonda tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 40 gol barajına ulaşan Robert Lewandowski'nin kariyeri rekorlarla dolu...

'da 2019-20 sezonu, koronavirüs salgını sebebiyle ara vermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

26. hafta maçlarında lider , Union Berlin'i 2-0 mağlup ederken ilk golü penaltıdan kaydeden Robert Lewandowski başarılı performansına yeni bir istatistik ekledi.

Üst üste beş sezonda tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 40 gol barajına ulaşan Robert Lewandowski, ve 'nun rekoruna ulaşmayı başardı.

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Polonyalı yıldızın kariyeri ise bu tarz rekorlarla dolu. İşte 31 yaşındaki golcünün kariyer rekorları...

kariyeri

Polonya'da oynadığı üç üst düzey ligin en golcü futbolcusu (Znicz Pruszków formasıyla 2006-07'de üçüncü, 2007-08'de ikinci lig / Lech Poznan formasıyla 2009-10 sezonunda birinci lig)

Mart 2013'te ligde üst üste 12 gol atarak Friedhelm Konietzka'nın rekorunu kırdı.



Bir UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali maçında 4 gol birden atan ilk futbolcu oldu (24 Nisan 2013, Borussia Dortmund 4-1 ).



Dortmund'dan ayrıldığında 18 golle kulübün Avrupa'daki en golcü oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyordu. Bu rekor sonrasında Marco Reus ve Pierre-Emerick Aubameyang tarafından kırıldı.

Bayern Münih

22 Eylül 2015'te Bayern Münih'in 'u 5-1 yendiği maçta 8 dakika 59 saniye içerisinde 5 gol atarak dünya rekoru kırdı. Bu gollerle aynı zamanda Bundesliga tarihindeki en hızlı hat-trick (4 dakika) ve sonradan oyuna girmiş bir oyuncu tarafından atılan en çok gol (5) rekorunu da kırmış oldu.



Bayern Münih forması ile çıktığı ilk 100 Bundesliga maçında 82 gol attı. Bundesliga tarihinde yeni bir transfer tarafından elde edilen en iyi istatistiklere sahip oldu.



2015-16 sezonunda, 1976-77 sezonunda Dieter Müller'den bu yana, Bundesliga'da bir sezonda 30 gol atmayı başaran ilk yabancı uyruklu futbolcu oldu. 2016-17 sezonunda bu rekoru yineledi ve Bundesliga'da Gerd Müller'den sonra arka arkaya iki sezonda 30 gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.



228 golle Bundesliga tarihinin en üretken yabancı golcüsü konumunda bulunuyor. Mart 2019'da Claudio Pizarro'nun 195 gollük rekorunu kırmıştı.



Bundesliga'da arka arkaya 11 maçta gol atan ilk futbolcu oldu ve bunları 2019-20 sezonunun ilk 11 Bundesliga maçında kaydetti.



59 Bundesliga maçında iki veya üzeri gol attı: Bu başarıyı yalnızca Bayern Münih efsanesi Gerd Müller (87) geçebildi.

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