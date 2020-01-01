Robert Lewandowski'nin kırdığı rekorlar
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Bundesliga'da 2019-20 sezonu, koronavirüs salgını sebebiyle ara vermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
26. hafta maçlarında lider Bayern Münih, Union Berlin'i 2-0 mağlup ederken ilk golü penaltıdan kaydeden Robert Lewandowski başarılı performansına yeni bir istatistik ekledi.
Üst üste beş sezonda tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 40 gol barajına ulaşan Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ulaşmayı başardı.
Polonyalı yıldızın kariyeri ise bu tarz rekorlarla dolu. İşte 31 yaşındaki golcünün kariyer rekorları...
Polonya kariyeri
- Polonya'da oynadığı üç üst düzey ligin en golcü futbolcusu (Znicz Pruszków formasıyla 2006-07'de üçüncü, 2007-08'de ikinci lig / Lech Poznan formasıyla 2009-10 sezonunda birinci lig)
- Mart 2013'te ligde üst üste 12 gol atarak Friedhelm Konietzka'nın rekorunu kırdı.
- Bir UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali maçında 4 gol birden atan ilk futbolcu oldu (24 Nisan 2013, Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid).
- Dortmund'dan ayrıldığında 18 golle kulübün Avrupa'daki en golcü oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyordu. Bu rekor sonrasında Marco Reus ve Pierre-Emerick Aubameyang tarafından kırıldı.
Bayern Münih
- 22 Eylül 2015'te Bayern Münih'in Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçta 8 dakika 59 saniye içerisinde 5 gol atarak dünya rekoru kırdı. Bu gollerle aynı zamanda Bundesliga tarihindeki en hızlı hat-trick (4 dakika) ve sonradan oyuna girmiş bir oyuncu tarafından atılan en çok gol (5) rekorunu da kırmış oldu.
- Bayern Münih forması ile çıktığı ilk 100 Bundesliga maçında 82 gol attı. Bundesliga tarihinde yeni bir transfer tarafından elde edilen en iyi istatistiklere sahip oldu.
- 2015-16 sezonunda, 1976-77 sezonunda Dieter Müller'den bu yana, Bundesliga'da bir sezonda 30 gol atmayı başaran ilk yabancı uyruklu futbolcu oldu. 2016-17 sezonunda bu rekoru yineledi ve Bundesliga'da Gerd Müller'den sonra arka arkaya iki sezonda 30 gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
- 228 golle Bundesliga tarihinin en üretken yabancı golcüsü konumunda bulunuyor. Mart 2019'da Claudio Pizarro'nun 195 gollük rekorunu kırmıştı.
- Bundesliga'da arka arkaya 11 maçta gol atan ilk futbolcu oldu ve bunları 2019-20 sezonunun ilk 11 Bundesliga maçında kaydetti.
- 59 Bundesliga maçında iki veya üzeri gol attı: Bu başarıyı yalnızca Bayern Münih efsanesi Gerd Müller (87) geçebildi.
Polonya Milli Takımı
- EURO 2016 elemelerinde 13 gol atarak David Healy'nin Kuzey İrlanda ile EURO 2008 elemelerinde kırdığı rekoru egale etti.
- Milli takımda tüm zamanların en golcü oyuncusu olan tutan Wlodzimierz Lubansk'in 48 gollük rekorunu, 5 Ekim 2017'deki Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında Ermenistan'ı yendikleri 6-1'lik maçta yaptığı hat-trick ile geçmeyi başardı.
- 2018 Dünya Kupası elemelerinde 10 maçta 16 gol atarak Avrupa rekoru kırdı.
- Michal Zewłakow'un 102 maçlık rekorunu kırarak 112 maçla Polonya Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncusu konumunda yer alıyor. İkinci sırada 108 milli maçla Jakub Blaszczykowski var.