Robert Lewandowski rakip tanımadı
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Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Bundesliga'da sezonun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Avrupa futbolunun en çok korkulan oyuncularından biri haline gelen Lewandowski, 2019-20 sezonunda üst üste 11 Bundesliga maçında da gol bularak bu alanda bir ilke imza attı.
Polonyalı yıldız, Bundesliga'da mücadele eden bütün takımlara da gol atma başarısını gösterdi.
2019-20 sezonunda rakip filelere 34 gol gönderen Lewandowski, son 5 sezonda dördüncü kez gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.
Verilen oyların yarısını alan Lewandowski'nin ardından Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho ikinci, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz ise üçüncü sırada yer aldı.