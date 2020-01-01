Robert Lewandowski rakip tanımadı

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Polonyalı golcü, Bundesliga'da sezonun oyuncusu ödülünü büyük bir farkla kazandı.

'yı şampiyon olarak tamamlayan 'in yıldızı Robert Lewandowski, Bundesliga'da sezonun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Avrupa futbolunun en çok korkulan oyuncularından biri haline gelen Lewandowski, 2019-20 sezonunda üst üste 11 Bundesliga maçında da gol bularak bu alanda bir ilke imza attı.

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Polonyalı yıldız, Bundesliga'da mücadele eden bütün takımlara da gol atma başarısını gösterdi.

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2019-20 sezonunda rakip filelere 34 gol gönderen Lewandowski, son 5 sezonda dördüncü kez gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Verilen oyların yarısını alan Lewandowski'nin ardından 'dan Jadon Sancho ikinci, 'den Kai Havertz ise üçüncü sırada yer aldı.