Robert Lewandowski'yi Manchester United forması giyerken hayal edebiliyor musunuz? Sir Alex Ferguson döneminde bu hayal gerçek olabilirdi.

Polonyalı forvet, Manchester United'a transfer olabilirdi

Dortmund günlerinin ardından Bayern'e gitmeyi seçti

Peki neden?

NE OLDU? Son 20 yılın en iyi forvetlerinden biri olarak görülen Robert Lewandowski, bulduğu gol sayısıyla kendini elit oyuncular arasına yazdırdı. Polonyalı yıldız, Borussia Dortmund günlerinin ardından Premier Lig'in yolunu tutabilirdi. Sir Alex Ferguson onu Manchester United'a transfer etmek istiyordu. Robert Lewandowski bu hamlenin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? BILD'e konuşan Robert Lewandowski şunları söyledi: "Tam olarak hatırlıyorum. Dortmund ile sanırım Bochum'a karşı bir hazırlık maçı yaptık. Devre arasında oyundan atıldım. Soyunma odasında telefonuma baktım. Ferguson beni arayıp mesaj atmış. Benimle konuşmak istemişti."

JURGEN KLOPP TRANSFERİ NASIL ENGELLEDİ? Robert Lewandowski sözlerine şöyle devam etti: "İngilizcem bugünkü kadar iyi değildi. Onun da güçlü bir İskoç aksanı var. Ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Ferguson düşünceli bir şekilde ağır ağır konuştu. 22 yaşındaydım, özel bir andı. Kampta Jürgen Klopp ile konuştum. Manchester United'a gitmek istedim. Ama Jürgen bana, 'Hiç şansın yok Robert. Sana ihtiyacımız var' dedi."