Robert Lewandowski’nin Major League Soccer’daki ilk maçı, zorunlu olarak ertelendi. The New York Times da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar, Chicago Fire ile Vancouver Whitecaps arasındaki maçın Kanada’daki orman yangınlarının etkileri nedeniyle ertelendiğini bildiriyor. Maç şu anda 6 Ekim’de oynanacak.

Kanada, 800'den fazla orman yangınıyla sarsıldı ve bunun etkileri Amerika Birleşik Devletleri'nde de hissediliyor. Bunların arasında, Kanada sınırına arabayla yaklaşık dört saat uzaklıkta bulunan Chicago da yer alıyor.

Yoğun duman nedeniyle Chicago'daki hava kalitesi şu anda "çok sağlıksız ila tehlikeli" seviyesinde. Chicago Belediyesi, tüm kamuya açık plajları ve yüzme havuzlarını kapattı.

Ayrıca Chicago Park District, kapalı alana taşınamayan tüm açık hava etkinliklerini iptal etti. Açık hava stadyumu Soldier Field’da oynanacak olan Chicago Fire - Vancouver Whitecaps maçı da bu kapsamda iptal edildi.

Bu durum, saat 02.30’da (Hollanda saatiyle) şüphesiz ilk vuruşu yapacak olan 37 yaşındaki Lewandowski için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Maç, birçok nedenden dolayı özel olacaktı. Örneğin Lewandowski, Whitecaps'ın forveti ve eski Bayern takım arkadaşı Thomas Müller ile karşılaşacaktı.

Müller ve Lewandowski arasında her zaman güçlü bir bağ olmuştur, ancak sahada yeniden bir araya gelmeleri için üç aydan biraz daha az bir süre beklemeleri gerekecek.

Maç, Amerikalı Berhalter ailesi için de özel olacaktı. Baba Gregg Berhalter, Chicago’nun teknik direktörüyken, oğlu ve Dünya Kupası’na katılan Sebastian ise Whitecaps forması giyiyor.