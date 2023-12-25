Robert Lewandowski'nin Barcelona macerası bitebilir

- Lewandowski, Barcelona'da mutlu değil
- La Liga'dan ayrılmayı planlıyor
- Suudi Arabistan'a transfer olabilir
NE OLDU? Robert Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 46 maçta 33 gol, 8 asistlik performans gösteren Polonyalı golcü bu sezon mutlu bir dönemden geçmiyor. Sport'un haberine göre Lewandowski, Katalan devinden ayrılabilir.
BÜYÜK RESİM: Sport'un haberine göre, 35 yaşındaki Robert Lewandowski'nin 2026 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunsa da sezon sonunda Suudi Arabistan'a gidebilir. Polonyalı golcü, Orta Doğu'ya transferi için bir menajerle görüştü.
DAHA FAZLASI: Barcelona'nın Lewandowski için 30 milyon euro istediği ancak transferin yaklaşık 20 milyon euro'ya bitebileceği iddia ediliyor. Polonyalı golcü bu sezon Barcelona formasıyla 21 maçta 9 gol, 5 asistlik performansa imza attı.
SIRADA NE VAR? Barcelona bir sonraki maçını 4 Ocak'ta Las Palmas'a karşı oynayacak ve kötü giden gidişata dur demek isteyecek.