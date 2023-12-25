Robert Lewandowski'nin Barcelona macerası bitebilir

Bayern Münih'ten 45 milyon euro'ya transfer edilen Robert Lewandowski'nin Katalan devindeki hikayesi bitebilir.

Lewandowski, Barcelona'da mutlu değil

La Liga'dan ayrılmayı planlıyor

Suudi Arabistan'a transfer olabilir

NE OLDU? Robert Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 46 maçta 33 gol, 8 asistlik performans gösteren Polonyalı golcü bu sezon mutlu bir dönemden geçmiyor. Sport'un haberine göre Lewandowski, Katalan devinden ayrılabilir.

BÜYÜK RESİM: Sport'un haberine göre, 35 yaşındaki Robert Lewandowski'nin 2026 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunsa da sezon sonunda Suudi Arabistan'a gidebilir. Polonyalı golcü, Orta Doğu'ya transferi için bir menajerle görüştü.

DAHA FAZLASI: Barcelona'nın Lewandowski için 30 milyon euro istediği ancak transferin yaklaşık 20 milyon euro'ya bitebileceği iddia ediliyor. Polonyalı golcü bu sezon Barcelona formasıyla 21 maçta 9 gol, 5 asistlik performansa imza attı.

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SIRADA NE VAR? Barcelona bir sonraki maçını 4 Ocak'ta Las Palmas'a karşı oynayacak ve kötü giden gidişata dur demek isteyecek.