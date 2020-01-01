Robert Lewandowski: Henüz kariyerimin zirvesinde değilim

Bu sezon gösterdiği performansla Bayern Münih'i zirveye taşıyan golcü futbolcu Robert Lewandowski henüz kariyerinin zirvesini görmediğini ifade etti.

'in 31 yaşındaki golcü oyuncusu Robert Lewandowski kariyerinin henüz en üst seviyesine çıkmadığını dile getirdi.

Bu sezon gösterdiği performansla rekorları altüst eden Lewandowski, France Football'a verdiği demeçte, Ballon d'Or'u kazanmanın asıl hedefi olmadığına dikkat çekerken, bu yarışta her ihtimalin söz konusu olduğunu da belirtti:

"Geçen Aralık ayında ödül törenindeydim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Her zaman kendimi en iyi şekilde göstermek, daha fazla gol atmak ve kupa kazanmak için çalışıyorum. Her şeyin mümkün olduğunu bilsem de Ballon d'O'r'u düşünmüyorum. Henüz kariyerimin en iyi döneminde değilim ancak yakında olacağım. Bunların hepsi yalnızca birer rakamdan ibaret. Daha uzun süre ve formda kalarak oynamak istiyorum."

Daha fazla takım

Lewandowski bu sezonki performansını yaptığı sıkı diyete borçlu olduğunu söylerken, "Maç günleri et yemiyorum. Vücudum için ağır bir öğün. Daha hafif yiyecekler tercih ediyorum, ihtiyacım olan bu" şeklinde konuştu.