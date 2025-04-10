Robert Lewandowski, Dortmund'un belalısı oldu

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski kariyeri boyunca eski takımı Borussia Dortmund'a attığı kadar hiçbir takıma gol atmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yenerek yarı finalin kapısını araladı.

Karşılaşmada kaydettiği 2 golle eski takımını üzen Robert Lewandowski maça damgasını vururken Dortmund'a karşı attığı bu goller aynı zamanda kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağladı.

Polonyalı forvet bugüne kadar Borussia Dortmund filelerini 29 kez havalandırmayı başardı ve kariyerinde en çok gol attığı takım Dortmund oldu. Borussia Dortmund'a karşı çıktığı maçlarda adeta eski takımının belalısı haline gelen Lewandowski, Avrupa futbolunda sarı-siyahlı formayla adını duyurmuştu.

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2010'da Lech Poznan'dan Dortmund'a transfer olan futbolcu burada geçirdiği dört sezonun ardından sözleşmesini tamamlayıp bedelsiz olarak Bayern Münih'e imza atmıştı.

Ayrıca Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı takımda bir sezonda 10 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu. Polonyalı bu başarıyı Borussia Dortmund, Bayern ve Barcelona formalarıyla yakaladı.

Robert Lewandowski'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 11 golü bulunuyor. Ayrıca 36 yaşındaki yıldız bu sezon toplamda gol sayısını 41'e çıkardı. Bir golü Polonya formasıyla UEFA Uluslar Ligi'nde kaydeden Lewandowski geriye kalan 40 golü Barcelona formasıyla attı. Toplamda 5 de asisti bulunan Polonyalı bu sezon çıktığı 49 maçta 46 gole direkt katkı yapmış oldu.