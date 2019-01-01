Robert Lewandowski: Daha iyisini yapacağım

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Bayern Münih'in süper yıldızı Robert Lewandowski, en iyi performansını henüz sergilemediğini söyledi.

'in harika bir form grafiği yakalayan yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bireysel performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sport Bild'e açıklamalarda bulunan Lewandowski, "Bu forma ulaşmak için çok çalıştım. Şu anda işler harika gidiyor, vücudumu çok iyi hissediyorum. Bu durumda olmak güzel ancak bu yavaşlayacağım anlamına gelmiyor. Daha iyisini yapmak istiyorum" dedi.

Kendisini olduğundan daha genç hissettiğini söyleyen Polonyalı golcü; "Pasaportumda 31 yaşında olduğum yazıyor ancak benim hissettiğim bu değil. En iyi sihrim şimdi başlıyor ve umarım birkaç yıl daha devam eder. En iyi perfomansım henüz gelmedi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 'da 22 gol kaydeden Lewandowski, bu sezonki 11 lig maçında 16 gole ulaşmayı başardı.

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Polonyalı yıldız bu sezon Alman ekibiyle toplam 18 resmi maça çıkarken rakip fileleri 23 kez havalandırarak etkileyici bir form grafiği çizdi.

Bundesliga'da 11 hafta sonunda topladığı 21 puanla lider 'ın 4 puan gerisinde bulunan Bayern Münih, milli ara sonrası ilk maçında deplasmanına çıkacak.