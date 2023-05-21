Attığı 22 golle takımını şampiyonluğa taşıyan yıldız oyuncu, gelecek sezon Lionel Messi ile birlikte oynamanın hayalini kuruyor.

Barcelona formasıyla geçirdiği ilk sezonda La Liga’da şampiyonluk sevinci yaşayan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, gelecek sezon efsane oyuncu Lionel Messi’yi de Barcelona’da görmek istediğini söyledi.

Messi’nin Katalan ekibine döneceği yönündeki iddiaları değerlendiren Lewandowski, Arjantinli yıldızla birlikte oynama düşüncesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Lewandowski ne söyledi?

Messi’nin yaşının ilerlemesiyle birlikte son yıllarda oyun tarzında değişikliğe gittiğini belirten Lewandowski, “Barcelona’da Messi ile birlikte oynamak istiyorum. Son yıllarda oyun tarzını değiştirdi. Onun gibi futboldan çok iyi anlayan oyuncularla oynamak daha kolay. Artık daha farklı düşünüyor ve sahada kendini daha farklı konumlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Messi’nin Barcelona’da oynayacağı pozisyona ilişkin gelen soruda ise Xavi’yi işaret eden Lewandowski, teknik heyetin en doğru kararı vereceğini söyledi.

Yaz transfer döneminde Katalan ekibine katılan Lewandowski, takımının şampiyonluğuna 31 lig maçında attığı 22 golle katkıda bulunmuştu. 34 yaşındaki golcü tüm kulvarlarda ise toplamda 32 kez gol evinci yaşamıştı.