"Robert Lewandowski anlaşmaya vardı ve yakında sözleşmeyi imzalayacak"

Robert Lewandowski, FC Porto'ya gitmeyecek. Polonya basınına göre, FC Barcelona'nın forveti, kendisine devasa bir maaş teklif eden Al-Hilal'e transfer olmak üzere.

Salı günü Sky Sports, Francesco Farioli'nin Lewandowski'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Polonyalı oyuncu, bu sezonun ardından FC Barcelona'dan ayrılacak.

37 yaşındaki Lewandowski'nin FC Barcelona ile sözleşmesi sona eriyor ve sözleşmesini uzatacak gibi görünmüyor. Geçtiğimiz hafta sonu Polonyalı oyuncu, FC Barcelona ile lig şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçının ardından, ödüllü oyuncu geleceği hakkında sorularla karşı karşıya kaldı. "Kontratımın 51 gün daha sürdüğünü az önce duydum," dedi Eleven Sports'a. "Yani biraz vaktim var."

Ancak bu zamana ihtiyacı olmayabilir. Al-Hilal, ona yıllık 90 milyon avroluk bir maaş teklif ediyor. Lewandowski'nin kararını çoktan verdiği ve Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı söyleniyor.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un eski yıldız forveti, bu transferle Suudi Arabistan'ın en yüksek maaşlı oyuncusu olmaktan çok uzak. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da yılda 180 milyon euro kazanıyor.



