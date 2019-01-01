Robert Fernandez: "Coutinho, Iniesta'nın yerini alabilir"

Barcelona'nın eski Futbol Direktörü Robert Fernandez, Coutinho'nun doğru mevkide oynatılırsa efsane İspanyol orta sahanın yerini alabileceğini söyledi

Philippe Coutinho, 2018 kış transfer döneminde 'dan 'ya büyük umutlarla transfer olmuştu.

Transfer olduğu günden bu yana beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldızın Katalonya'daki geleceği hakkında çeşitli söylentiler yer alıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre takımında kalmak isteyen Coutinho hakkında, Barcelona eski Futbol Direktörü Robert Fernandez de açıklamalarda bulundu.

İspanyol Sport'a konuşan Fernandez, doğru pozisyonda oynatılırsa Coutinho'nun yeni Andres Iniesta olabileceğini iddia etti.

"O'nun için doğru pozisyonu bulmak önemli" diyen Fernandez, "Vücüt dilinden zorlandığını görebiliyorsunuz. Coutinho harika bir oyuncu ama Barcelona'da oynamak kolay değildir" ifadelerini kullandı.

Coutinho'nun İspanyol efsanesinin yerini doldurmak için uygun olduğunu öne süren Fernandez, "Merkez orta sahada daha iyi olacağına inanıyorum. Transferi benim kişisel kararımdı, çünkü Andres'in yerini alabileceğini düşünüyordum" dedi.

Barcelona'nın Liverpool'u 3-0 mağlup etmesinin ardından 'nin takım arkadaşını savunmasının önemine vurgu yapan eski Futbol Direktörü, "Philippe'in ihtiyacı olan şey yardım. Messi'nin jesti paha biçilemez" diyerek sözlerini tamamladı.

Brezilyalı yıldız, bu sezon Barcelona forması ile 11 gol ve 5 assite imza attı.