Robbie Savage: En iyisi Tugay Kerimoğlu

Bir dönem Blackburn Rovers forması giyen Gallerli efsane Robbie Savage, Tugay Kerimoğlu'nu yere göğe sığdıramadı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler, son 16 turuna yükseldi.

Galler - Danimarka karşılaşması öncesi Galler'in efsane ismi Robbie Savage açıklamalarda bulundu.

Robbie Savage neler söyledi?

Daily Star'a konuşan efsane isim, kariyerinde Ryan Giggs ve Craig Bellamy gibi yıldızlarla aynı takımda yer almasına rağmen birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Tugay Kerimoğlu olduğunu söyledi.

Daha öncede Tugay Kerimoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Savage, eski milli yıldızdan övgüyle bahsetmişti.

"Tugay inanılmaz bir futbolcu. Tugay'ın 35-36 yaşlarındayken Liverpool maçında Steven Gerrard'a attığı çalımı hatırlıyorum. Arkadaşıma onun '25-26 yaşlarında olduğunu düşünsene' demiştim.

"Topu sahanın heryerine istediği gibi gönderebiliyordu. Üç kişi tarafından marke edilse bile topu takım arkadaşlarına aktarabiliyordu. O bu işi çok kolaymış gibi yapabiliyordu."

Robbie Savage'ın kariyerinden satırbaşları

1993 yılında Manchester United altyapısına katılan Gallerli yıldız, sırasıyla Crewe, Leicester, Birmingham takımlarında oynadıktan sonra Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Burada Tugay Kerimoğlu ile takım arkadaşı olan Savage, Derby, Brighton, Stockport ve Macclesfield formlarını giydikten sonra 2020 yılında aktif futbol yaşantısına son verdi.