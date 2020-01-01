Robbie Fowler: "Timo Werner, Liverpool'da başarılı olamazdı"

Robbie Fowler, Liverpool'un Timo Werner transferinden vazgeçmesini doğru bir karar olarak yorumluyor...

'un unutulmaz golcülerinden Robbie Fowler, son günlerde adı ile anılan 'in yıldızı Timo Werner hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Bilindiği üzere Goal'ün edindiği son bilgiler, daha önceden Liverpool'un da gündemine gelen Werner için Chelsea'nin 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılamaya hazırlandığı, 24 yaşındaki oyuncuya da yıllık 10 milyon euro teklif ettiği yönündeydi.

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The Mirror'a açıklamalarda bulunan Robbie Fowler, "Son günlerde Timo Werner ismi çok konuşuluyor. Kendisinin büyük hayranı değilim ama yetenekli olduğunun farkındayım. Kalitesini yansıttığı birçok maç da var, ancak bence Liverpool ileri üçlüsünün bir parçası olamaz. Chelsea'ye transfer olursa oradaki performansıyla kendisi hakkında daha net bir fikre sahip olabilirim." dedi.

Daha fazla takım

Werner'in oyun tarzını geliştirmesi gerektiğini de savunna Fowler, şöyle devam etti: "Onu birkaç kez izledim, beğendiğim yönleri var ama oyun içinde yeteri kadar istikrarlı değil. Liverpool'da değil ama, Chelsea'de belki başarılı olabilir."

Fowler, Werner'in 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle ilgili de şöyle konuştu: "Liverpool yönetimi bazı kesimler tarafından Werner transferinden vazgeçtiği için eleştiriliyor ama Werner gerçekten 60 milyon euro eder mi? , , , ve gibi devler de onu izledi. Ancak hiçbiri bu parayı ödemeyi tercih etmedi. Chelsea için ise bu transfer içinde bulundukları şartlar açısından mantıklı bir hamle olabilir."