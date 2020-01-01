Robbie Fowler: Pogba mutlaka Souness'ı dinlemeli

Liverpool eski oyuncusu, Pogba'nın kendisi eleştiren Souness'ın sözlerinden ders çıkarması gerektiğini söyledi.

'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, 'ın yıldız oyuncusunu "Pogba'ya karşı oynamak çocuk oyuncağı" şeklinde eleştirmişti.

The Mirror'a konuşan 'un eski oyuncularından Robbie Fowler ise Pogba'nın Souness'ın dediklerini dinleyerek daha iyi bir oyuncu haline gelebileceğini söyledi.

Fowler "Graeme Souness futbol tarihinin en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Şimdi ise saygın bir teknik adam ve televizyon yorumcusu oldu. Gördüğü veya düşündüğü şeyleri söylemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Eğer Pogba daha iyi bir oyuncu olmak için birini dinlemek istiyorsa, bu kişi kesinlikle Souness'tır. Benim tavisyem de Pogba'nın bunu yapması yönünde. Bir Manchester United oyuncusunun Liverpool'un eski teknik direktörü tarafından eleştirilmesi dışarıdan bakıldığında hoş gözükmeyebilir ama bu kişi beş lig şampiyonluğu ve üç Avrupa Kupası kazanmışsa işler değişir. Pogba inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Mutlaka kendisini cesaretlendirip neler yapabileceğini göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.