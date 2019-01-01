RMC Sport: Mbappe yedek, Icardi 11'de
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RMC Sport’un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre; bu akşam Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında Galatasaray’a konuk olacak PSG’de Kylian Mbappe yedek soyunacak.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Mbappe, ligdeki Bordeaux maçının son 30 dakikasında formasına kavuşmuştu.
Tuchel’in basın toplantısında ’90 dakika forma giyecek durumda değil’ dediği Mbappe’nin Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
RMC Sport, ileri uçta Mauro Icardi’nin görev yapacağını ve Mbappe’nin ikinci yarıda oyuna dahil olacağını iddia ediyor.
PSG’nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:
Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.