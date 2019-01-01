RMC Sport: Mbappe yedek, Icardi 11'de

Fransız basını sakatlığını yeni atlatan Kylian Mbappe’nin Galatasaray maçında ilk 11’de olmayacağını öne sürdü.

RMC Sport’un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre; bu akşam Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında ’a konuk olacak PSG’de Kylian Mbappe yedek soyunacak.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan Mbappe, ligdeki maçının son 30 dakikasında formasına kavuşmuştu.

Tuchel’in basın toplantısında ’90 dakika forma giyecek durumda değil’ dediği Mbappe’nin Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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RMC Sport, ileri uçta Mauro Icardi’nin görev yapacağını ve Mbappe’nin ikinci yarıda oyuna dahil olacağını iddia ediyor.

PSG’nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.