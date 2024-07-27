Rizespor hazırlık maçında kozlarını Nice ile paylaşacak, peki Rizespor - Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu dikkat çekici bir performansla kapatan Rizespor, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Rizespor, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken gözler maç saatine çevrildi.

Peki Rizespor - Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Rizespor - Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rizespor - Nice karşılaşması 27 Temmuz cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu şu anda bulunmuyor.

yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını Slovenya kampında FC Kryvbas ile yaptı. 23 Temmuz Salı günü saat (TSİ) 18.00'de başlayan karşılaşmayı yeşil mavililer tek farkla kazandı.

hakhtar Donetsk, FC Kryvbas Kryvyi Rig ve SK Austria Klagenfurt takımlarıyla hazırlık maçlarında karşı karşıya gelen Rizespor tek mağlubiyetini Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşısında almıştı.