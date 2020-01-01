Rıza Çalımbay'ın fikstür isyanı

7 günde 3 maça çıkacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, fikstürü eleştirdi.

Demir Grup , ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını ancak son pasları değerlendiremediklerini aktardı.

Güzel bir maçın geride kaldığını belirten Çalımbay, "İki taraf iyi mücadele etti. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik. Bir gol pozisyonumuz oldu ancak VAR'A takıldık. Kasımpaşa'ya iyi gittiği dönemde rastladık. Zor oldu. İyi mücadele ettik. Deplasmanda alınan puanlar puandır. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

Maç fikstürü açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Bu konuda basına kırgınım. Bize yapılan hiçbir takıma yapılamadı. Bize 2 günde bir maç oynatıyorlar. Hafta içi çarşamba günü BtcTurk ile oynayacağız. Daha sonra cumartesi günü de deplasmanda ile karşılaşacağız. Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok. Bir tek bizim var. Basın bunu eleştirmiyor. TFF bakmıyor. Rıdvan Dilmen dile getirdi sadece. Bu dönemde sakatlıklar ve kartlar ortaya çıkıyor. Bu fikstürü yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum."