Rıza Çalımbay'dan Sumudica'ya tepki!

Deneyimli teknik adam, Gaziantep FK karşısında mağlubiyeti hak ettiklerini söylerken, Marius Sumudica ise tepki gösterdi.

Demir Grup Teknik Direk Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'nin haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in güzel maç yönettiğini kaydeden Çalımbay, "Yaptığımız hatalardan dolayı ilk yarı şanssız bir gol yedik. İkinci yarı güzel pozisyonlar bulduk ama yeterli değildi. Özellikle son 20 dakikada önemli pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik. Kontrataklarda etkili olamazsak, goller bulamazsak, pozisyona giremezsek, bu yenilgi gayet normal. Bunlar önemli değil. Final maçlarımıza daha dikkatli hazırlanıp, bu maçtan önemli dersler alacağız. Hatalar yaptık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. " ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam Sumudica'nın kendisine yakışmayan hareketlerde bulunduğunu da ileri süren Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizlerin örnek olması gerekiyor. Teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp. Benim oyuncuma 5 işareti yapıp, saldıramazlar. Bu hareketler Gaziantep FK takımına yakışmıyor. (Sumudica) Bu takıma yakışmayan hareketler yaptı. Biz ona ne kadar saygılı davrandıysak, kendisi arkadaşlarımıza o kadar kötü davrandı. Hakem arkadaşımız iyi maç yönetti ama bir kez bile ikaz etmedi. Hakemin böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bizi tahrik etmemesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar 2 sarı kart gördüm. O da çizgiyi geçtiğim içindi. Kulüp başkanının bunu ikaz etmesi lazım. Teknik direktör, topluma örnek olması gereken bir insan. Bu davranış yarın ters tepebilir."