Rıza Çalımbay'dan FaceTime'da transfer görüşmesi
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Süper Lig'in ilk yarısında fırtınalar estiren Sivasspor, seonun ikinci yarısına da iyi girdi. Kırmızı beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yenerken liderliğini perçinledi. İkinci yarıda kadro olarak da güçlenmek isteyen Sivasspor transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.
Hürriyet Gazetesi'nden Damla Uğurtürk'e konuşan Rıza Çalımbay, röportaj esnasında transfer görüşmesine yakalandı.
Çalımbay, transfer listelerinde yer alan bir futbolcuyla FaceTime’dan görüştü. Deneyimli teknik adamın görüştüğü isim ise Paderborn’da forma giyen Abdelhamid Sabiri.
Bundesliga'da bu sezon 11 maça çıkan Sabiri, 2 gol kaydetti. Hücuma dönük orta sahada oynayan 23 yaşındaki oyuncu Almanya 21 yaş altı takımında da 5 kez forma giydi.