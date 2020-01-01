Rıza Çalımbay'dan FaceTime'da transfer görüşmesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer listesinde bulunan Abdelhamid Sabiri ile FaceTime'da görüştü.

Süper Lig'in ilk yarısında fırtınalar estiren , seonun ikinci yarısına da iyi girdi. Kırmızı beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yenerken liderliğini perçinledi. İkinci yarıda kadro olarak da güçlenmek isteyen Sivasspor transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Damla Uğurtürk'e konuşan Rıza Çalımbay, röportaj esnasında transfer görüşmesine yakalandı.

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Çalımbay, transfer listelerinde yer alan bir futbolcuyla FaceTime’dan görüştü. Deneyimli teknik adamın görüştüğü isim ise Paderborn’da forma giyen Abdelhamid Sabiri.

'da bu sezon 11 maça çıkan Sabiri, 2 gol kaydetti. Hücuma dönük orta sahada oynayan 23 yaşındaki oyuncu 21 yaş altı takımında da 5 kez forma giydi.