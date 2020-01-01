Rıza Çalımbay: Zirveden kopmak istemiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0'lık Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz 'u 1-0 yenen Demir Grup 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı takımını tebrik etti.

Maçta hiç mücadeleden kopmadıklarını belirten Çalımbay, "Çok iyi mücadele ettik. Kazanmamız gereken bir maçtı, onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

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Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra geçen sürede 10 maç oynadıklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçların saatleri ve günleri bizleri zor duruma düşürecek durumdaydı. Bunları ne kadar söylesek de değiştirecek durumumuz olmadı, takım çok yıprandı. Şu anda bile herkes çok yorgun bu süreçten dolayı. Herkes inanılmaz mücadele etti. Bundan sonra haftada bir maç oynayacağız, artık dinlenme ve antrenman yapma fırsatı bulacağız. Biz bir aydır antrenman yapmadık. Sakat oyuncularımız da geldiği zaman alternatifli çok iyi kadro olacağız. Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek, biz hazırız. Zoru başarıp ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen yapacağız."

"Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi"

Karşılaşmada kazandıkları ve gole çevirdikleri penaltıya ilişkin bir soru üzerine ise Çalımbay, "Hakkımızsa verilsin ama hakkımız değilse de verilmesin. Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi, onu da iyi bir şekilde kullandık." ifadelerini kullandı.

"Mert Hakan'ın sevinci Alanyaspor'a değildi"

Mert Hakan Yandaş'ın penaltı vuruşunu gole çevirdikten sonraki gol sevincine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş'ın penaltı sonrası yaptığı şey Aytemiz Alanyaspor'a değildi. O sadece Mert Hakan Yandaş'ın sevinci. O sevinci tribünlere yaptı. Biz her zaman Aytemiz Alanyaspor ile dostça, kardeşçe maçlarımızı oynamışızdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Haftalardır alamadığımız galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan bundan sonra kalan maçlarımız." şeklinde konuştu.