Rıza Çalımbay: Transfer yapmamız lazım

İlk devreyi lider bitiren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarı başarılı olmak için transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ikinci yarısında performanslarının üzerine çıkarak şehre güzel şeyler vermek istediklerini söyledi.

Çalımbay, Sivasspor'un Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin iyi mücadele ederek maçı kazandığını belirtti.

Sivasspor'un oyun disiplinini bozmadan mücadele ettiğini aktaran Çalımbay, "Göztepe iyi bir takım, zor olacağını biliyorduk ve öyle de geçti. Çok dikkatli oynadık çünkü oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahiplerdi. Maçın başından sonuna kadar ne söylediysek takımınız onu yapmaya çalıştı. İyi mücadele ettik ve değişikliklerimiz de etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için ligin ikinci yarısı için çok önemliydi. Devre arası çalışarak hem de takıma takviye yaparak daha güçlü bir duruma geleceğiz." dedi.

Çalımbay, maçın ikinci yarısında daha güzel işler yaptıklarını dile getirerek, "Daha da tempoyu arttırdık, daha çabuk oynamaya başladık. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Çok da güzel gol attık. İkinci yarı bizim açımızdan daha iyi oldu." diye konuştu.

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"Transfer yapmamız lazım"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, çok fazla transfer yapmayacaklarını, takımdaki eksiklikleri giderecek ve uyum sağlayacak oyuncular alınacağını ifade etti.

Ligin ikinci yarıda başlayacağına vurgu yapan Çalımbay, "Bütün takımlar takviye yapacak, bütün takımlar daha fazla hazır olacak. İkinci yarıda telafisi olmayacak maçlar oynayacağız. Bunun için transfer yapmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, taraftardan ve yönetimden çok memnun olduğunu belirterek, "Manevi yönden desteğimiz mükemmel, bütün iş bize kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor ki şehrimize güzel şeyler verelim." yorumunu yaptı.