Rıza Çalımbay resmen Sivasspor'da

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübü yaptığı açıklamalayla teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:

"2019-2020 sezonu için çalışmalarına başlayan kulübümüz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Rıza Çalımbay, 2010-2013 yılları arasında da kulübümüzde görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında ligde 98 (6'sı Süper Final), Ziraat Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev yaptı. Yiğidolarımız, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'in beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran takımımız, kalesinde 168 gol gördü.

Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımızı belirterek, sonsuz başarılar dileriz.

Rıza Çalımbay ile yarın (07 Haziran Cuma) saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda imza töreni düzenlenecektir."