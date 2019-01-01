Rıza Çalımbay: Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız

Ligde 13. haftayı da lider tamamlamayı başaran Sivasspor'da Rıza Çalımbay ilk sırayı korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 4 maçlarını da çok iyi bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında 'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında, çok güzel bir istikrar yakaladıklarını söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Hedeflerini ilk yarıdaki tüm maçları kazanmak olarak belirlediklerini aktaran Çalımbay, "Bu maç da bizim için başlangıç maçıydı. Kasımpaşa'yı yakından tanıyordum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordum. Maça iyi başlayıp, sonuna kadar iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Maç öncesi ne konuştuysak yaptık. Maça iyi başladık. 2 güzel gol bulduk" diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında baskı yemelerine rağmen gol pozisyonları bulan taraf olduklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kontrataklarla bir sürü gol pozisyonu yakaladık. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik fark daha fazla olabilirdi. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Baskıya rağmen gol yemeden istediğimiz skoru aldık. Kalan 4 maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri bir disiplin içindeyiz, takım arkadaşlarımız özverili. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı, herkes çok iyi oynuyor. Sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız ama kolay değil. Ligde puanlar yakın, 2 galibiyet aldığın zaman iyi yerlere geliyorsun, tersi olduğu zaman istemediğin yerlerde kendini bulabiliyorsun. Hepsinin farkındayız. Yakaladığımız bu istikrarı devam etmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. İyi bir arkadaşlık, iyi bir yönetim ve iyi bir taraftarımız var. Güzel bir ortam yakalandı. Önemli olan sakatsız, cezasız geçebilirsek bu maçlarımızı ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirebileceğimizi düşünüyorum."