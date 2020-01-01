Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak ettik"

Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında sergiledikleri oyundan memnun olmadığını söyledi.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında Fraport TAV 'a 1-0'lık skorla boyun eğen Demir Grup 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Çalımbay, "Bu bizim için iyi bir fırsattı. Bütün rakiplerimiz berabere kalmıştı ve bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama bugün oynadığımız oyunla bu şansımız yoktu. Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. Bazı arkadaşlarımız beklentilerimizin altında bir grafik çizdiler. Antalyaspor daha arzuluydu. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, maçın genelinde oyunun dengeli olduğunu ancak Antalyaspor'un kendilerinden daha hırslı ve istekli olduğunu da sözlerine ekledi.