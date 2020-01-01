Rıza Çalımbay: Jorge Felix ile anlaşmaya vardık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kulübün ve ligin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor’a konuşan Rıza Çalımbay, “Jorge Felix ile imza aşamasına geldik. Deniz Kadah’ı da takımda görmek isterim ama sadece bir tane yerli futbolcu transfer edeceğiz onu da çok iyi düşünmemiz lazım” dedi.

Süper Lig’in 21 takıma yükseltilmesi kararını yanlış bulduğunu da söyleyen Çalımbay, “Maçların sıkıştırılmış programda oynanması tüm takımları etkileyecektir. Futbolcular bu dönemde sakatlık problemi yaşayabilir” dedi.

Çalımbay’ın prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladığı Jorge Felix geçtiğimiz sezon ekibi Piast Gliwice ile çıktığı 39 resmi maçta 19 gol atıp 5 asist yaptı.

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, kulübü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İspanyol forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.