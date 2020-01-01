Rıza Çalımbay: İsteyerek baskı yedik

Antalyaspor karşısında 50 dakika 10 kişi oynayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay isteyerek geriye çekildiklerini söyledi.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında 'un konuğu olan Demir Grup 'da Rıza Çalımbay, maçın gününü ve saatini eleştirdi.

Programın her iki takım için yanlış olduğunu savunan Çalımbay, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda kısa sürede kritik maçlar oynayacağına dikkati çekti.

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Çalımbay, rövanş maçının Sivas'ta saat 20.30'da oynanmasının ise soğuk hava dolayısıyla çok daha zor olacağını vurgularken, hiç olmazsa o karşılaşmanın saatinin değiştirilmesini talep etti.

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İki takımın da hazırlık maçı yapar gibi, az şans verdiği oyuncularını karşılaşmada oynattığını aktaran Çalımbay, şöyle konuştu:

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı iyi bir şekilde bitirdik. İyi oynadık, rakibe pozisyon vermedik. Baskı yedik ve bunu isteyerek yaptık. Girdiğimiz pozisyonu değerlendiremedik. 1,5 gün sonra 'le maçımız var. Sonra kupada Antalyaspor maçına çıkacağız. İki gün sonra tekrar 'la oynayacağız. Sağlıklı bir program değil. Buna da uymak zorunda kalıyoruz. O saatte yazık, 20.30'da Sivas'ta maç onanmaz."