Rıza Çalımbay: Fikret Orman beni de düşünüyor

Fikret Orman’ın yeni teknik direktör açıklamalarını yorumlayan Rıza Çalımbay, kendisini de adaylar arasında gördüğünü belirtti.

Hürriyet gazetesine röportaj veren Rıza Çalımbay, yeni sezon için teknik direktör arayan Fikret Orman’ın “Çalımbay, Özdilek, Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre olmaz” sözleri için “Bizi düşünmediğini değil, düşündüğünü gösterir” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde, siyah beyazlı kulüpte gelecek sezon teknik direktörlük için ismi geçen efsane isimlerle ilgili bir açıklama yapmış, “Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre

olmaz” demişti. Orman’ın bu açıklamalarını sorduğumuz, tüm profesyonel futbol kariyeri boyunca Beşiktaş’ta oynayan, kısa bir süre siyah beyazlıları da çalıştıran Rıza Çalımbay “Bu açıklama Orman’ın bizi düşünmediği anlamına gelmiyor, bilakis düşündüğünü gösteriyor. Kendisi, hak edenin göreve geleceğini belirtiyor” dedi.

"Kulübün ne beklediğini çok iyi biliyorum"

Kulüpte 20 sene kaptanlık yaptığını belirten Çalımbay, Orman’ı anlayabildiğini belirterek “Beşiktaş’ı çalıştıracak teknik adam dört dörtlük olmalı. Arka plan, deneyim çok önemli” diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, “Yeniden Beşiktaş’ın başına gelirseniz ne vaat edersiniz?” sorumuzu ise şu şekilde yanıtladı: “Kulübün ne beklediğini çok iyi biliyorum. En önemli şeylerden biri elbette şampiyonluk, diğeri Avrupa’da başarı. Bir diğer önemli nokta da altyapı gerçeğini bir an önce ayağa kaldırmak. Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer, Ayhan Erman hocaların yaptığını yapmamız gerek.”

"Beşiktaş gibi olmalı"

Beşiktaş’ta önceliğin altyapı olması gerektiğini belirten Çalımbay “Beşiktaş’tan futbolcu çıkmama şansı yok. Kulübün her yerde kolu var artık. Diğer kulüplerden de oyuncular alınıp altyapıya kazandırılabilir. Cengiz’i değil Beşiktaş da bulabilirdi. Organize olunmalı. Beşiktaş Ajax gibi olmalı, o gücü var” dedi.

"Beşiktaş hangi sorunu yaşarsa yaşasın çözüm bulunur"

Beşiktaş’ta göreve gelmesi halinde, kulübün daralma kararı almasının kendisini korkutmadığını belirten Çalımbay “Beşiktaş hangi sorunu yaşarsa yaşasın yüzde 100 çözüm bulunur. Biz sadece Beşiktaş’ın iyi günlerinde görev alacak insan değiliz. Kötü gününde de yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: “Ben daha önce göreve geldiğimde de takım zordaydı. Ligden kopmuştu, para yoktu. O dönemki başkanımız Yıldırım Demirören ile para bile konuşmadım. Bir rakam telaffuz ettiler ‘tamam’ dedim. Biz teknik adamların parasının ödenmemesi önemli değil ancak oyuncuların alacaklarının ödenmesi önemli. Ben Mersin İdman Yurdu ve ’da da transfer yasakları, maddi sıkıntılarla karşılaştım. Bazen bu transfer yasakları kulüpler için şans olabiliyor. İçine dönüyorsun, altyapıdan gelenlere şans tanıyorsun. Sürece göre hareket edilirse korkacak bir şey yok.”