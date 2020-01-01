Rıza Çalımbay: Ben artık hakemlere hiç güvenmiyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-1 biten Fatih Karagümrük maçından sonra hakemlere tepki gösterdi.

9 tane eksikle maça geldiklerini hatırlatan Çalımbay, "Testi pozitif çıkan 5 arkadaşımız vardı. 4 tane sakatımız var. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Ama çok kaliteli arkadaşlarımız vardı bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemler ilgili düşüncelerini paylaşan Çalımbay, şöyle konuştu:

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"Biz rahatlıkla Karagümrük takımını geçerdik sadece hakemin engeline takıldık. Maalesef geçen maçında da hakemlerin engeline takılmıştık penaltılardan dolayı. Bizim orada bariz penaltımız vardı hakem arkadaş VAR'a gitti. Gözünün önündeki penaltı için VAR'a gitti. Buradaki arkadaş da VAR'a gitmiyor. VAR'ın başında kim varsa, bu işi bilmeyen birisi herhalde. Hem de bu arkadaşımız, ikisini de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var gelip bakmıyorlar. Çünkü onlar birbirlerini kolluyorlar. Eğer şu penaltı olayı bir Galatasaray, , Beşiktaş ve Trabzon'a yapsalar bin kere gidip bakarlar. Ama bize tenezzül edip gidip bakmıyorlar. Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti."

Daha fazla takım

Çalımbay, "2-3 gün sonra maçımız var artık bu maçı unutup oraya bakmamız gerekiyor. Hem için hem de kendimiz için Karabağ maçını oynayacağız. Orada puan ve puanlar alıp Türkiye'yi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz ama burada maalesef Türkiye'deki arkadaşlar bizim moralimiz bozulsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. " dedi.

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Hakemlere artık güvenmediği ifade eden Çalımbay, "Ben artık hakemlere hiç güvenmiyorum, inanmıyorum da. Bundan sonra hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Artık böyle bir şey olursa yönetici arkadaşlarımız var onlar çıkarlar her türlü kulübü savunurlar. Bizim hakemlerimiz iyi değil. Hazır değiller. Hiçbir hakemimiz VAR'ı kullanamıyorlar. " şeklinde düşüncelerini paylaştı.