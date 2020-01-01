Rıza Çalımbay: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü, yeni sezona dair açıklamalar yaptı.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA 'nde başarılı olmak istediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeniden kulüple anlaşarak sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Çalımbay, geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdiklerini kaydederek, "Daha da iyi olabilirdi ama şanssızlıklar yaşadık. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, sağlıklı, güzel bir lig temenni etti.

Çalımbay, geçen sezon yakaladıkları istikrarı bu sezon da sürdürmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bana göre en önemli şeylerden biri de Avrupa'da başarılı olmak. Kuvvetli takımlarla oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar da burada olacak. Zor bir grup olacak ama her şeye hazırlıklıyız. Bu sene ligde de 21 takım olması nedeniyle çok maç oynanacak. Belki 60'ın üzerinde maç yapacağız. Sıkıştırılmış bir lig olacak. Mayısın 15'inde ligi bitirmemiz gerekiyor çünkü Avrupa Şampiyonası var. Yeni transferlerimizden gerekli katkıyı alırsak yaptığımız şeylerin üzerine çıkabiliriz."

Kampın güzel gittiğini aktaran Çalımbay, İstanbul'da 2 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Çalımbay, transfer çalışmalarına da değinerek, 3-4 oyuncu daha alıp transferi kapatacaklarını sözlerine ekledi.