Riyad Mahrez'e büyük şok: Evi soyuldu

Manchester City'nin Cezayirli oyuncusunun evinden 500 bin pound değerinde eşya çalındı.

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de sürdüren Riyad Mahrez'in evi hırsızların hedefi oldu.

The Sun'ın haberine göre Riyad Mahrez'in Manchester'daki evine giren hırsızlar, 500 bin pound değerinde saat, nakit para ve kıymetli eşya çaldı.

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Manchester Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada "24 Nisan Cuma günü şehir merkezinde dört ayrı evde hırsızlık olayı yaşandığına dahil ihbar aldık." ifadelerini kullandı.

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Manchester City ise olayla ilgili açıklama yapmadı.

Bu sezon İngiliz ekiple 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.