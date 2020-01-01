Riyad Mahrez'e büyük şok: Evi soyuldu
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Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sürdüren Riyad Mahrez'in evi hırsızların hedefi oldu.
The Sun'ın haberine göre Riyad Mahrez'in Manchester'daki evine giren hırsızlar, 500 bin pound değerinde saat, nakit para ve kıymetli eşya çaldı.
Manchester Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada "24 Nisan Cuma günü şehir merkezinde dört ayrı evde hırsızlık olayı yaşandığına dahil ihbar aldık." ifadelerini kullandı.
Manchester City ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
Bu sezon İngiliz ekiple 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.