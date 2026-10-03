Cezayirli Riyad Mahrez, Suudi Arabistan ekibi El Ahli'den ayrılmasının ardından yeni adresini belirledi; Katar ekibi El Şamal'a transfer olmaya yaklaşan Cezayirli yıldız, bu adımla yeniden Asya kupaları atmosferine dönüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Mahrez El Şamal'a katılma konusunda sözlü olarak anlaştı ve kısa süreli bir sözleşme üzerinde uzlaşıya varıldı; oyuncu, Katar kulübüne transferiyle ilgili son prosedürleri tamamlayacak. Bu adım, oyuncunun geçtiğimiz haziran ayında El Ahli'den ayrılarak serbest futbolcu konumuna gelmesinin ardından geldi.

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Mahrez, El Ahli ile geçirdiği üç sezonun ardından Katar'da yeni bir deneyim yaşayacak. Suudi kulüpteki döneminde takımın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki şampiyonluğuna katkı sağlamış, geçtiğimiz yaz ise takımla ilişkisi sona ermişti.

Mahrez'in El Şamal'a transferi özel bir anlam taşıyor; zira Katar kulübü bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te mücadele ediyor ve bu turnuva Cezayirli oyuncunun yakından tanıdığı bir organizasyon. Bu da ona kıtasal arenada boy göstermeye devam etme fırsatı sunuyor.

Mahrez'in yeni deneyiminin başındaki en dikkat çekici randevu ise eski takımı El Ahli ile karşılaşması olacak. El Şamal'ın, AFC Şampiyonlar Ligi Elit müsabakaları kapsamında önümüzdeki 23 Kasım'da El Ahli ile karşılaşması bekleniyor; bu, Cezayirli yıldızı ayrılığından bu yana eski kulübüyle bir araya getirecek ilk mücadele olacak.

Böylece Mahrez, El Ahli karşısında duygusal bir mücadeleyle randevulaşacak; ama bu kez El Şamal forması altında. Bu maç, onu 2023 yılından bu yana renklerini savunduğu kulübüne geri döndürecek, ardından Arap bölgesindeki kariyerinde yeni bir sayfa açacak.