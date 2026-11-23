Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, milli takımı bırakma kararından dönüp yeniden ülkesinin formasını giyme ihtimaline dair spekülasyonlara son noktayı koydu. Cezayir ile yolculuğunun gerçekten sona erdiğini açıklayan Mahrez, mevcut dönemde sorumluluğu üstlenmesi için yeni kuşağa tam anlamıyla fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Cezayir'in eski kaptanı bu açıklamaları, takımı Al Shamal'ın Pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in 5. haftasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yi 3-2 yendiği maçta katkı sağlamasının ardından yaptı. Mahrez, milli takımla ilgili pek çok konuya değindi: milli takım geleceğinden Togo karşısındaki ağır yenilgiye, oradan da İbrahim Hamdani yönetimindeki teknik ekipte beklenen değişikliklere dair tutumuna kadar.

Mahrez, milli takımı bırakma kararından dönme ihtimaline ilişkin tartışmalara son vererek kararının kesin olduğunu ve Cezayir formasıyla son kez 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktığını vurguladı. Yıldız oyuncu, o maçta sahadan bir daha geri dönmemek üzere ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Cezayirli yıldız şunları söyledi: "Benim için iş bitti, her şey sona erdi. Son maçım Dünya Kupası'ndaydı. Sahadan çıkarken bunun son maçım olduğunu söyledim."

Mahrez, Cezayir'in her maçı kazanma zorunluluğuna bağlı baskılardan uzak bir şekilde desteğe ve güvene ihtiyaç duyan yeni bir kuşağa sahip olduğunu açıkladı. Önceki kuşakların da kupalara ulaşmadan önce zor dönemlerden geçtiğine dikkat çekti.

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Mahrez şöyle devam etti: "Bir kez daha söylediğim gibi, şu anda yeni bir kuşak var ve kendilerini ifade etmeleri için fırsat verilmesi gereken oyuncular var. Zor anlar yaşamalarına da izin verilmeli. Her zaman her şey iyi gitmeyecek, hepimiz bunları yaşadık."

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Deneyimli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmadan önce çok zor anlar yaşadık, şampiyon olduktan sonra bile zor dönemlerden geçtik. Dediğim gibi, bu sürecin bir parçası. Her zaman kazanamayız. Taraftarlarımızın ve halkımızın çok şey beklediğini biliyorum ama futbol bu."

Cezayir'in eski kaptanı, mevcut kadroya güvendiğini vurgulayarak oyuncuların gelişmesi ve başarısızlıklardan ders çıkarması için uygun ortamın sağlanması gerektiğini söyledi: "Yenilgilerden ders çıkarmaları gerekiyor. Onlara güveniyorum. Çevrelerinde doğru insanlar olmalı. İnşallah bu grup çok güzel anlar yaşayacak."

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Mahrez, Cezayir'in Lome'de Togo'ya 3-0 yenildiği maça da değindi. Karşılaşmanın bir bölümünü Katar'ın başkenti Doha'dan izlediğini belirten Mahrez, Afrika kıtasında oynanan maçların kendine özgü yapısını göz önünde bulundurarak yaşananlar hakkında kesin yargılara varacak doğru kişi olmadığını ifade etti.

Mahrez, "Açıkçası bu konuda görüş bildirecek doğru kişi ben değilim ama maçın bir kısmını elbette izledim. Burada, Doha'daydım" dedi.

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Mahrez şöyle ekledi: "Afrika'yı biliyoruz, işler kolay değil. Maçta forma giyen ve daha önce Afrika'da hiç oynamamış oyuncular vardı. Bu onlar için de kolay değil. Maçın koşullarını anlamak gerekiyor."

Mahrez, yenilgilerin her milli takımın yolculuğunun doğal bir parçası olduğuna işaret ederek asıl önemli olanın Togo karşısında yaşananlar değil, oyuncuların tepkisi ve önümüzdeki dönemde dengeyi yeniden bulabilmeleri olduğunu vurguladı.

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Mahrez sözlerini şöyle sürdürdü: "Dediğim gibi, bu futbolun bir parçası. Yeniden ayağa kalkabilmeleri için kaybetmeleri ve düşmeleri gerekiyor. Evlerinde 1-0 kazandılar, ardından deplasmanda kaybettiler. Önemli olan, bu yenilginin ardından nasıl bir tepki vereceklerini görmek."

Mahrez şunları da ekledi: "Bahsettiğim şekilde hareket edeceklerini düşünüyorum. Harika bir kuşak ve pek çok özel oyuncu var. Tek ihtiyaçları, onlara yardım etmek ve en iyi hallerini ortaya çıkarmak için çevrelerindeki insanların iyi bir iş çıkarması."

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Teknik direktör İbrahim Hamdani'nin geleceğine ilişkin gelişmeler konusunda ise Mahrez, Cezayir'in sonuçlarındaki düşüş için teknik ekip ya da ülke federasyonu dahil hiçbir tarafı sorumlu tutmayı kabul etmedi. Bu süreci değerlendirmek için yeterli bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Mahrez, yine de teknik direktörün antrenörlük alanındaki tecrübesinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

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Mahrez, "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Bu teknik direktörü tanımıyorum ama uzaktan bildiğim kadarıyla elbette teknik direktör olarak büyük bir tecrübesi yok" dedi.

Mahrez şöyle devam etti: "Sorunun teknik direktör olup olmadığını bilmiyorum. Federasyon mu? Hayır, kesinlikle. Federasyonun sorumlu olup olmadığını söylemek için burada değilim."

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Böylece Mahrez, Cezayir milli takımına dönme ihtimallerine kapıyı kapatarak sorumluluğu yeni kuşağa bıraktı. Cezayir futbolu, son dönemdeki aksaklıkların giderilmesini ve önümüzdeki zorlu karşılaşmalara hazırlanılmasını gerektiren bir süreçten geçerken teknik ekibin akıbeti ve milli takımda yaşanabilecek değişiklikler merakla bekleniyor.