Riyad Mahrez'in Suudi Şebab'a katılmasının gecikmesinin sırrı

Cezayirli Riyad Mahrez'in, eski Al-Ahly kanat oyuncusunun, son günlerde Al-Shabab'a transfer olmaya yaklaştığını doğrulayan haberlere rağmen, oyuncunun "Al-Leyous" saflarına katılımının açıklanmasının önünde yeni bir gelişme ortaya çıkmasının ardından transfer henüz resmen sonuçlanmadı.

Basın raporları, Cezayirli yıldızın Al-Ahly ile yolculuğunun sona ermesinin ardından Al-Shabab ile Mahrez'in yeni sözleşmeye dair tüm ayrıntılar konusunda anlaşmaya vardığını, böylece takıma transferinin oldukça yakınlaştığını, ancak kulübün yabancı oyuncu listesiyle ilgili gelişmeler nedeniyle resmi açıklamanın ertelendiğini belirtmişti.

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"Nadina" programının aktardığına göre, Mahrez'in Al-Shabab'a transferinin önündeki mevcut engel, Belçikalı Yannick Carrasco'nun takım saflarından ayrılmaması olup, bu durum Al-Shabab ile Al-Ittihad arasında Belçikalı oyuncunun "Al-Amid"e transferi konusundaki hamleler ve anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor.

İki taraf, Carrasco'nun Al-Ittihad'a transfer ayrıntılarını sonuçlandırmak için çalışıyor; zira bu adım, Al-Shabab'ın Mahrez ile sözleşmesini tamamlamasının ve onu yeni sezon listesine resmen kaydetmesinin önünü açacak.

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Dolayısıyla, Mahrez'in Al-Shabab ile geleceği doğrudan Carrasco'nun akıbetine bağlı hale geldi; Cezayirli oyuncu ile kulüp arasındaki anlaşma tamamlanmış görünse ve iki taraf arasında kişisel şartlar veya sözleşme ayrıntılarına ilişkin herhangi bir sorun kalmamış olsa da.

Bu gelişmeler, Al-Shabab'ın kendisine daha fazla çözüm sunacak güçlü bir hücum takviyesi aradığı bir dönemde geliyor; Mahrez ise büyük tecrübesi ve fark yaratma yeteneği göz önüne alındığında ağır sıklet bir transferi temsil ediyor ki bu da kulübü onun transferini en kısa sürede tamamlamaya istekli kılıyor.

Al-Shabab ile Al-Ittihad arasında Carrasco konusundaki müzakerelerin ilerlemesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde tablonun netleşmesi bekleniyor; zira Belçikalı oyuncunun "Al-Amid"e transferinin başarıya ulaşması, Mahrez'in önündeki son engeli ortadan kaldıracak.

Böylece Mahrez'in Al-Shabab'a transfer denklemi netleşti: önce Carrasco'nun ayrılması, ardından Cezayirli yıldızın gelişinin açıklanması; transfer döneminin kalan süresi boyunca iki kulüp arasındaki müzakerelerin ortaya koyacağı sonuç bekleniyor.