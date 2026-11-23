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Cezayirli Riyad Mahrez'in Al Ahli'den ayrılışı, bir oyuncunun bir takımdan diğerine geçmesinden ibaret değildi. Özellikle adı Al Ahli ile tarihi başarılarla anılmaya başladıktan sonra, ardında aşılması zor, ağır anılar bıraktı. Ne var ki ironik olan, kulüpten formasıyla ortaya koyduklarına yakışmayan bir şekilde ayrılan oyuncunun, fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen Al Shamal'i Al Ahli karşısında geri dönüşe taşıması ve eski takımını en acı verici anılardan biriyle yüz yüze getirmesi oldu.

Büyük teknik değere sahip isimlerden biri olarak görülen Mahrez, geçen yaz sözleşmesini feshederek Al Ahli'den ayrıldı. Böylece takımın son iki turnuvada üst üste Asya Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladıktan sonra bu serüvenini noktaladı. Takımdaki kariyeri olağanüstü anlara sahne olsa da iki taraf arasındaki ilişkinin sona eriş biçimi, oyuncunun değeri ve kalsaydı neler sunabileceği konusunda geniş bir tartışma alanı bıraktı.

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Cezayirli yıldız Al Shamal'e transfer oldu, ancak en iyi fiziksel ve teknik formuna ulaşmasına yardımcı olacak ideal bir hazırlık dönemi geçiremedi. Buna rağmen, bir oyuncu hazırlığının zirvesinde olmasa bile yetenek ve tecrübenin fark yaratabileceğini kanıtlaması için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

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Al Ahli iki golle öne geçmişti ve maçı koparacakmış gibi görünüyordu, ancak Mahrez'in sahneye çıkışı tabloyu tamamen değiştirdi. Cezayirli yıldız, bir gole asist yapıp bir başka golde de pay sahibi olarak geri dönüşün mimarlarından biri oldu. Al Shamal'in maçın ritmini değiştirebilecek ve tehlike yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anlarda sahnedeydi.

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Mahrez'in katkısı sıradan bir maçta elde edilmiş rakamlardan ibaret değildi. Bu katkı, daha önce birlikte Asya'da şanlı başarılar yaşadıkları bir oyuncunun rakip bir takımı iki gollük geriden dönüşe taşıdığını izleyen Al Ahli taraftarlarına acı bir mesaj taşıyordu. Kıta turnuvasında Al Ahli formasıyla parlayan isim, sahip olduğu kalite ve tecrübeyi herkese yeniden hatırlattı, ama bu kez karşı taraftan.

Al Ahli galibiyete yaklaşmasını sağlayan bir performans ortaya koyarken, kendisine alan ve fırsat verildiğinde rakiplerini nasıl cezalandıracağını çok iyi bilen bir oyuncuyla karşı karşıya kaldı. Mahrez'in izini bırakmak için baştan sona parlak bir maç çıkarmasına gerek yoktu. Tecrübesini ve belirleyici dokunuşlarını kullanarak Al Shamal'e maçın seyrini değiştiren bir ivme kazandırdı.

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Böylece maç pek çok çelişkiyi barındıran bir tabloya dönüştü: Başarılarının büyüklüğüne yakışır bir şekilde Al Ahli'den ayrılmayan bir oyuncu, taraftarlara altın şampiyonlukların anılarını yeniden yaşatmak ve onlara takımın onun ayrılığıyla neler kaybettiğini sorgulatmak için yeteneğinin yalnızca birkaç parıltısına ihtiyaç duydu. Riyad Mahrez, bir oyuncunun gerçek değerinin yalnızca fiziksel hazırlık seviyesiyle değil, maç büyük oyuncuların dokunuşuna ihtiyaç duyduğunda fark yaratabilme becerisiyle de ölçüldüğünü bir kez daha kanıtladı.