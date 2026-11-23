Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, eski takımı Suudi Arabistan ekibi Al Ahli karşısında yeniden ilgi odağı oldu. Mahrez, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in beşinci haftasında Katar ekibi Al Shamal'ın 3-2'lik heyecan verici galibiyetinde önemli rol oynadı. Katar temsilcisi bu maçta iki gol geriye düştükten sonra tarihi bir geri dönüşe imza attı.

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Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, eski takımı Suudi Arabistan ekibi Al Ahli karşısında yeniden ilgi odağı oldu. Mahrez, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in beşinci haftasında Katar ekibi Al Shamal'ın 3-2'lik heyecan verici galibiyetinde önemli rol oynadı. Katar temsilcisi bu maçta iki gol geriye düştükten sonra tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Mahrez, Al Ahli karşısında alınan galibiyetin ardından basına yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi. Suudi Arabistan ekibinin değerine ve Asya turnuvasında ilk kez mücadele eden çok sayıda oyuncunun bulunmasına dikkat çeken yıldız futbolcu, karşılaşmanın hiç de kolay olmadığını vurguladı.

Cezayirli yıldız şunları söyledi: "Elhamdülillah, elbette kolay değildi. Al Ahli büyük bir kulüp olmaya devam ediyor ve bu turnuvada ilk kez forma giyen pek çok oyuncu var. Bu yüzden iki gol geriye düşüp ardından skoru çevirmeyi başarmak küçük bir başarı sayılır, bundan dolayı mutluyuz."

Mahrez şöyle devam etti: "Bizim için ve benim için de en önemli şey tur atlamak. İnşallah bir sonraki tura çıkmaya çalışmalıyız."

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Üç sezon boyunca formasını giydiği ve birlikte çeşitli başarılar elde ettiği Al Ahli ile geçmişteki bağı nedeniyle karşılaşmanın duygusal yönüne de değinen Mahrez, galibiyet istemesine rağmen maçın kendisi için özel duygular taşıdığını vurguladı.

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Mahrez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elbette, daha önce de söylediğim gibi, eski takımıma karşı oynadığım bir maç olduğu için bazı duygular vardı. Orada üç yıl oynadım ve birlikte bazı kupalar kazandık. Al Ahli ile aramdaki ilişki daha iyi bitebilirdi ama futbol bu."

Mahrez sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu maçı kazanmak istiyordum; eski takımıma karşı olduğu için değil, Asya Şampiyonlar Ligi olduğu için. Söylediğim gibi benim için en önemli şey tur atlamak."

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Cezayir Milli Takımı'nın eski kaptanı, kulüpten ayrılmasına rağmen kendisiyle hâlâ özel bir bağı bulunan Al Ahli taraftarlarına özel bir mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Mahrez, sevginin karşılıklı olduğunu ve Suudi Arabistan ekibindeki serüveninin sona eriş biçiminden taraftarların sorumlu olmadığını vurguladı.

Mahrez, "Al Ahli taraftarlarının kalbimde çok özel ve büyük bir yeri var. Elbette yaşananlar onların suçu değil. Beni çok sevdiklerini çok iyi biliyorum, ben de onlara aynı duyguları besliyorum" dedi.

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Cezayirli yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Geçmiş yıllarda ve bugüne kadar verdikleri destek için onlara teşekkür ediyorum. Artık yolumuza devam ediyor ve geleceğe bakıyoruz, elhamdülillah."