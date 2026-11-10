İtalyan basın kaynakları, Suudi Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılmaya karar verdiğini doğruladı. Bu karar, projesini kendisiyle önümüzdeki yıllar boyunca sürdürmeyi uman kulüp yönetimine büyük bir şok yaşattı.

Inzaghi, Inter'in Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesinden yalnızca birkaç gün sonra 2025 yazında Riyad'a geçerek Suudi Arabistan Krallığı'nda kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Hilal'deki dönemi başarılar ve başarısızlıkların bir karışımıyla geçti; geçen sezon Kral Kupası'nı kazanmayı başardı, ancak lig şampiyonluğunu son hafta Cristiano Ronaldo liderliğindeki Nassr'a kaptırdı. Bu dramatik senaryo hâlâ kulüp taraftarlarının zihninde taze duruyor.

İtalyan teknik adamın yönetiminde Hilal, tarihî bir seride 47 maç boyunca üst üste mağlubiyet görmeyerek bu seriye geçtiğimiz eylül ayında Neom kulübünün son verdiği ana kadar yenilgisiz sicilini korudu.

Gelecek maçlar NEF AFC Şampiyonlar Ligi 1 08:45 HIL

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, eski Inter ve Lazio teknik direktörü, gelecek haziran ayına kadar uzanan ve değeri yıllık yaklaşık 26 milyon euro olarak tahmin edilen Suudi kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayacak. Bu ücret, teknik direktörlük dünyasındaki en yüksek maaşlardan biri.

Kararının, İtalya Ligi "Serie A"ya dönüşü konusunda geniş çaplı tahminlerin önünü açması bekleniyor. Daha önce Inter ile lig şampiyonluğunu "Scudetto", iki kez İtalya Kupası ve üç kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmış, ayrıca iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmıştı.

Geçtiğimiz ekim ayında basın raporları, Juventus veya Napoli'yi çalıştırma olasılığına ve bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den kulüplerin de ilgisine işaret etmişti. Bu da onun gelecekteki durağını, Avrupa'daki teknik direktör piyasasının en sıcak dosyalarından biri hâline getiriyor.