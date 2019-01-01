Rivaldo sinirlendi: "10 numarayı herkese veremezsiniz"

Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Rivaldo, Arjantin ile oynanan karşılaşmada 10 numaralı formayı Lucas Paqueta'nın giymesini eleştirdi.

Milli Takımı'nın eski 10 numarası Rivaldo, ülkesinin ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından teknik heyeti sert sözlerle eleştirdi.

'ın 22 yaşındaki yıldızı Lucas Paqueta'nın karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girerek 10 numaralı formayı giymesine tepki gösteren Rivaldo, "10 numaralı formanın Paqueta'ya verilmesine üzüldüm. 10 numara, yedekte bekletip ikinci yarıda oyuna alacağın bir forma değildir. O formayı Pele, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka ve Neymar giydi. O forma, tüm dünyanın saygı duyduğu bir formadır." dedi.

Paqueta'yı suçlamadığını söyleyen Rivaldo, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tite ve teknik heyetin bu formanın ağırlığını bilmesi gerekir. Geleceği parlak olan 22 yaşındaki bu genç oyuncunun omuzlarına böyle bir sorumluluk verilmemeliydi."