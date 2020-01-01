Rivaldo: Neymar, Messi ile Barcelona'ya liderlik etmeye hazır

Rivaldo'ya göre Neymar sahada baskı hissetmeden oynayan nadir oyunculardan biri ve artık Barcelona'ya Lionel Messi ile birlikte liderlik etmeli.

Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo, Neymar'ın PSG'de yeterli tecrübeyi edindiğini ve artık 'ya ile liderlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yaz aylarında adı sık sık Barcelona ile anılan Neymar için yeni bir spekülasyon gündeme geldi. Basında yer alan haberlere göre transfer dönemi açıldığında PSG ile Barcelona arasında Neymar-Antoine Griezmann takası gerçekleşecek.

Rivaldo, Betfair'e yazdığı yazıda Neymar'ın PSG ile yaşadıklarını tecrübe edindiğini ve Barcelona'ya Lionel Messi ile liderlik edecek olgunluğa eriştiğini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Barcelona'nın gelecek transfer döneminde Neymar ve Lautaro Martinez'i kadrosuna katacağı söylentileri devam ediyor. Martinez iyi bir oyuncu ancak Neymar'ın Messi ile ilk 11'de yer alması gerekiyor. Son birkaç yıla baktığımızda Messi ile birlikte oynamayı başaramayan ve beklentilerin altında kalarak performansını gösteremeyen birçok değerli oyuncu gördük. Ancak tıpkı Luis Suarez gibi Neymar da sahada baskı hissetmeyen nadir oyunculardan biri. Bu nedenle Barcelona'nın Martinez yerine Neymar'a öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum."



2013 ile 2017 yılları arasında Barcelona forması giyen Neymar, bu süre içinde Şampiyonlar Ligi, 2 kez şampiyonluğu ve 3 kez İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

