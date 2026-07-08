Rivaldo, Messi uğruna Brezilya ve Arjantin arasındaki rekabeti bir kenara bırakıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, Salı akşamı Mısır’ı 3-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselen Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı’nın performansını övmekten geri kalmadı.

Rivaldo, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajda maçta sergilenen mücadele ruhunu överek şöyle dedi: “Ne azim, ne kazanma arzusu, ne mücadele, ne de herkesin gösterdiği özveri! Taraftarların Dünya Kupası’nda görmek istediği tam da budur.”

Eski Brezilyalı yıldız, Arjantin kaptanına özel bir övgüde bulunarak şunları ekledi: “Lionel Messi’ye gelince, bu çok doğal. Ne oyuncu ama! 39 yaşında, altıncı kez Dünya Kupası’na katılıyor ve hâlâ Arjantin formasıyla aynı tutkuyu sergiliyor; tezahürat yapıyor, mücadele ediyor, ağlıyor ve bir kez daha maçı belirleyen isim oluyor.”

Rivaldo, Brezilya ile Arjantin arasındaki tarihi rekabetin, rakibin değerini kabul etmesine engel olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: “Ben Brezilyalıyım, ülkemi seviyorum ve her zaman milli takımımızı desteklemeye devam edeceğim. Rekabet futbolun bir parçasıdır, ancak harika bir maç izlediğimde ve bir takımın sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını gördüğümde, bunu takdir etmeyi ve hayranlık duymayı da biliyorum." Mesajını Arjantin milli takımını tebrik ederek sonlandıran Rivaldo, "Böyle maçlar futbolu zenginleştirir ve Dünya Kupası'nı hak eder. Arjantin'i tur atlamasından dolayı tebrik ederiz" dedi.

Mısır, 79. dakikaya kadar 2-0 öndeydi; ancak Messi ve arkadaşları, Hüsam Hasan’ın takımına karşı durumu tersine çevirerek yaklaşık 13 dakika içinde maçı 3-2 kazandılar ve Çarşamba sabahı penaltı atışlarında Kolombiya’yı 4-3 yenerek çeyrek finale yükselen İsviçre milli takımıyla karşılaşacaklar.

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