Rivaldo: Philippe Coutinho'nun gol sevinci yanlıştı

Barcelona'nın efsane golcülerinden Rivaldo, taraftarların sıkça eleştirdiği Philippe Coutinho hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Philippe Coutinho, Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı attığı golün ardından kulaklarını tıkayarak sevinmişti.

Bu sevincin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Coutinho için bir yorum da 'nın eski golcülerinden Rivaldo'dan geldi.

Barça ile 1997-2002 yılları arasında 2 kez şampiyonluğu yaşayan Rivaldo, Coutinho'ya uyarıda bulundu.

"Yaptığı hareket doğru değildi. Muhteşem bir gol attı ama taraftara o tarz bir hareket yapmak asla iyi bir şey değildir. Taraftarlar, Coutinho'nun daha iyi olabileceğini bildiği için onu eleştiriiyor. O hafta içinde neler yaşadığını, gazetede neler okuduğunu, TV'de neler duyduğunu bilmiyorum. Ancak çalışmaya ve gol atmaya devam etmesi lazım. Gol atmaya devam ettiği sürece her şey yoluna girecek ve kulübün ayrılmaz bir parçası olacak. "

2018'de 'dan 135 milyon euro'ya transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, geldiği günden beri beklentileri yeterince karşılayamadı ve sürekli eleştirilen bir isim haline geldi.

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolcu için Rivaldo, şu öneride bulundu:

"Ben olsam kalırdım. Coutinho, takımda işler yolunda gitmedi diye gidecek bir oyuncu değil. O, harika bir futbolcu. Herkes Barcelona hakkında konuşuyor. Barcelona gibi bir kulüp bulamayacak, o yüzden kalmalı. Çok pahalı bir transerdi ve kulüp, onun için çok fazla para ödedi. Fark yaratıp taraftara kendini kabullendirmeli. Messi ve Suarez gol atmadığı zaman o atmalı. Bir sezonda 25 gol atmalı, özellikle de önemli maçlarda öne çıkmalı."