Rivaldo: Barcelona'dan Bale hamlesi gelebilir

Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, eski takımı Barcelona'nın Gareth Bale için transfer hamlesi yapabileceğini öne sürdü.

'in gözden çıkardığı Gallerli yıldız futbolcu Gareth Bale için ezeli rakibi 'nın harekete geçebileceği gündeme geldi.

efsanesi Rivaldo, 1997 ve 2002 yılları arasında formasını giydiği eski takımının Bale için bir transfer teklifinde bulunabileceğini öne sürdü.

Transfer sezonunda Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo gibi isimleri kadrosuna katarak 300 milyon euro'dan fazla harcama yapan Real Madrid, Finansal Fair Play kuralları gerekçesiyle oyuncu satmak zorunda. Potansiyel satış listesinde ise Bale, James Rodriguez, Isco ve Marco Asensio yer alıyor.

Barcelona'da geçirdiği 5 sezonda 2 şampiyonluğu gören ve Ballon d'Or kazanan Rivaldo, Real Madrid'in elden çıkarmak istediği oyuncuların Katalan ekibine yararı olabileceğini söyledi.

Express'te yer alan habere göre Rivaldo, şunları dile getirdi: "Real Madrid kadro yeniliyor ve bazı yetenekli oyuncular yakında takımdan ayrılabilir. Isco, Marco Asensio ve Gareth Bale gibi isimlerin Barcelona'da yararlı olabileceğinden eminim. Ancak resmi bir girişim olup olmadığını bilmiyorum."