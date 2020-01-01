Rio Ferdinand: Utanç duyuyorum

Manchester United'ın eski kaptanı Rio Ferdinand, Burnley yenilgisinin ardından takımın performansından utanç duyduğunu söyledi.

Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren , 24. haftada konuk ettiği karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Burnley'nin 1962 yılından bu yana Old Trafford'da aldığı ilk galibiyetin ardından BT Sport'a değerlendirmelerde bulunan Kırmızı Şeytanlar'ın eski kaptanı Rio Ferdinand, takımın performansından utanç duyduğunu söyledi.

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"Bu takıma 700 milyon euro'dan fazla para ödendi. Ne için? Sahada bu parayı görmüyorum. Gelecek için temel atıldığını gösteren hiçbir şey yok. Dürüst olmak gerekirse, utanıyorum. Sadece takımın performansından değil, gelecekte bizi neyin beklediğinden de. Bugünkü sonucu bir kenara koyun. Ben transferlerden ve takımın oluşturulmasından bahsediyorum. Bu takım için son yedi yılda çok fazla para harcandı. Bunu savunamazsınız."

"Ülkenin dört bir yanındaki çocuklar artık Manchester United forması giymeyecek ve buraya gelip takımlarını desteklemeyecek. Taraftarlar 84. dakikada tribünleri terk etti, bu bir utanç kaynağı. Yöneticiler bu durumu anlayarak ortaya bir plan koyup bazı değişiklikler yapmak zorunda."

Ligde topladığı 34 puanla beşinci sırada yer alan Manchester United, gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak.