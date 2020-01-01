Rio Ferdinand: Premier Lig'de sezon iptal edilmeli

Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, Premier Lig'de bu sezonun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Futbolculuk kariyerinde formasıyla büyük başarılar yakalayan eski İngiliz oyuncu Rio Ferdinand, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen 2019-20 Premier Lig sezonunun iptal edilmesini ve 'un şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini savundu.

Tüm dünyada binlerce insanın hayatına mâl olan koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm spor faaliyetleri durdurulmuş ve buna bağlı olarak geçtiğimiz günlerde Premier Ligin ertelenme süresi 30 Nisan'a alınmıştı.

Ferdinand, bu şartlar altında sezona devam edilmesinin ve 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un şampiyonluğunun tescil edilmesinin yanlış olacağını belirterek BT Sport'a şunları söyledi:

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"Böyle zamanlarda ailenizde hayattan izole olduğunuz zaman spor gibi şeylerin önemini ikinci plana atıyor.



"Futbolun sadece bir oyun olduğunu unutmamamız lazım. Önümüzdeki günlerde acil bir çözüm bulunamazsa bu sezonun iptal edilmesi ve önümüzdeki sezona sıfırdan başlanması gerekiyor."

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"Birçok Liverpool taraftarı, 'Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun' diyecektir. Beni dinleyin, eğer benim takımım da aynı durumda olsa kendi çıkarımdan önce insanların sağlığını ve toplum yararını düşünürdüm."

"Bu noktada kimin şampiyon olacağı, kimin ligden düşeceği, kimin Şampiyonlar Ligi potasında olduğunun hiçbir önemi yok.

"Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve baştan başlayın. Hayal kırıklığına uğrayanlar da olacak, bu karardan tatmin olanlar da... Ama hangi yolu seçerlerse seçsinler her daim üzülenler ya da sevinenler çıkacak. Bu koşullar altında kimseyi aynı anda memnun edemezsiniz."