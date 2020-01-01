Rio Ferdinand: "Messi beni utandırdı!"

Rio Ferdinand, 2011'de oynadıkları Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuştu.

'ın unutulmaz savunma oyuncularından Rio Ferdinand, 2011'deki Şampiyonlar Ligi finalinde ile oynadıkları ve kaybettikleri maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Wembley'de oynanan maçı Barcelona, Pedro, ve David Villa'nın golleriyle 3-1 kazanarak kupaya uzanmıştı.

Copa90'a açıklamalarda bulunan Ferdinand, Messi'nin kendilerini çok zorladığını anlatırken, "Messi öldürücüydü! Ronaldinho gerçek dışıydı, sihirbaz gibi... Ama Messi her şeyi yapabiliyor ve yaptığı şeyler ya gol ya da asistle sonuçlanıyordu. Barcelona, Wembley'de bize çok net bir ders verdi. Giggs ve Scholes ile birlikte kenarda durmuş Barcelona'nın kupayı kaldırmasını izlerken onlara, "Utanıyorum çocuklar, Messi bize fazla geldi." dedim.

Daha fazla takım

Ferdinand, Barcelona'nın o dönem Avrupa'nın açık arayla en iyi takımı olduğunu da sözlerine ekledi.