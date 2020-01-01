Rio Ferdinand: "Messi beni utandırdı!"
Manchester United'ın unutulmaz savunma oyuncularından Rio Ferdinand, 2011'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynadıkları ve kaybettikleri maç hakkında açıklamalarda bulundu.
Wembley'de oynanan maçı Barcelona, Pedro, Lionel Messi ve David Villa'nın golleriyle 3-1 kazanarak kupaya uzanmıştı.
Copa90'a açıklamalarda bulunan Ferdinand, Messi'nin kendilerini çok zorladığını anlatırken, "Messi öldürücüydü! Ronaldinho gerçek dışıydı, sihirbaz gibi... Ama Messi her şeyi yapabiliyor ve yaptığı şeyler ya gol ya da asistle sonuçlanıyordu. Barcelona, Wembley'de bize çok net bir ders verdi. Giggs ve Scholes ile birlikte kenarda durmuş Barcelona'nın kupayı kaldırmasını izlerken onlara, "Utanıyorum çocuklar, Messi bize fazla geldi." dedim.
Ferdinand, Barcelona'nın o dönem Avrupa'nın açık arayla en iyi takımı olduğunu da sözlerine ekledi.