Rio Ferdinand: Manchester United, Kane ve Sancho'yu almalı

Kulübün efsane futbolcularından Rio Ferdinand, önümüzdeki sezon şampiyonluk için kesenin ağzının açılması gerektiğini söyledi.

'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, önümüzdeki sezon Harry Kane ve Jadon Sancho'nun transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan Ferinand, 'ın golcü yıldızı Kane'nin geçtiğimiz günlerde takımdaki geleceğine dair yaptığı açıklamalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Harry her zaman çekingen biri oldu ve birçok şeyi içinde tuttu. Ama geçenlerde ortaya birkaç bomba bıraktı."

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"Tottenham'da hayallerini gerçekleştirmeyi bekledi ama bu olmadı. Sizce Harry, gol atıp rekorlar kırsa ama kariyerinin sonunda hiç kupa kazanamamış olsa bu ona yeterli gelir mi? Mutlu ve tatmin olur mu? Hayır. Mutsuz olur ve yıkılır."

"Söylediklerine bakılırsa Harry takımdan ayrılacak. O kupa kazanmak istiyor ve sözleriyle diğer takımlara sinyal verdi."

"Manchester United, Kane'nin peşine düşecektir çünkü onun gibi biri takım için harika olur. Eminim ve de Kane için sıraya girecektir."

"Kane bugünün transfer pazarında en az 130 milyon sterlin gibi bir ücrete transfer olacaktır."

formayı giyen 20 yaşındaki oyuncu Sancho'nun da geleceğin süper yıldızlarından biri olacağını ifade eden Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesine onu da ekledi:

"Ben Sancho'nun oynayıp gelişebileceği ve kupa kazanabileceği bir takıma girmesini istiyorum. Manchester United, ve PSG ile adı geçiyordu. Bence onun için en uygun adres United."

"Rashford, Martial, Kane ve Sancho... Bu dörtlüyle daha düdük çalmadan rakip stoperlerin gözü korkar."

"Sancho eğer 7 numarayı giyerse 10 yıl orada olmak zorunda. O formanın hakkı bu."

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"Şu anda dünyanın en iyi genç oyuncularının başında Sancho geliyor. Çok büyük bir potansiyeli var ve eminim 100 milyon sterlin'den aşağıya gitmez. 10 yıl kulübe hizmet verebilecek bir oyuncu alıyorsunuz. Çok pahalı ama ben onu transfer etme riskini göze alırdım. Sancho'ya, 'Etrafında takım kuracağımız ve bize kupa kazandıracak bir oyuncu olacaksınız' diyebilirsiniz. Onda x-factor var, yetenekli ve insanları heyecanlandırıyor."

"Real Madrid, ve Manchester Unied gibi takımlara giderseniz taraftarlar yerlerinde duramayacak kadar heyecanlanmak ister. Sancho işte tam olarak böyle bir futbolcu."