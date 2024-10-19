Rihanna, Fenerbahçe'yi zengin edecek! Acun Ilıcalı'dan bomba hamle...

Jose Mourinho'ya imza attırarak büyük ses getiren Fenerbahçe'den şimdi de Rihanna hamlesi geldi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

Fanatik'in haberine göre Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde yönetim, bambaşka bir alanda çok büyük bir bomba patlattı.

Rihanna ve eşiyle tanıtım projesi

Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi As Soon As Possible Rocky (ASAP Rocky) ile çok önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

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Bu anlaşma çerçevesinde Rihanna ile eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı’dan Sarı Lacivertliler’in maçlarını izlemeye gelecek.

Fenerbahçe formasını giyecek

Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

Rihanna’nın Instagram’da 151 milyondan, X’te ise 108 milyondan fazla takipçisi bulunuyor! ASAP Rocky’nin de Instagram takipçi sayısı yaklaşık 20 milyon.

50 milyon dolar gelecek

Fenerbahçe Yönetimi’nin, tüm dünyada büyük ses getirmesi muhtemel bu iş birliğinden 50 milyon Dolar’lık bir gelir beklentisi olduğu kaydedildi.