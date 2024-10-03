Okan Buruk & Mauro IcardiGetty/GOAL
Can Özer

Rigas Skola-Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Rigas Skola-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son maçında evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, rotasını yeniden Avrupa'ya çeviriyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha sahneye çıkıyor.

PAOK'u mağlup etmişti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde 25 Eylül akşamında Rams Park'ta PAOK'u konuk etmişti.

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Okan Buruk'un öğrencileri, Yunanistan Süper Lig ekibini 3-1 mağlup ederek yeni formattaki UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamıştı.

Aslan bu akşam ise UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına Rigas Skola karşısında çıkacak.

Gelecek maç

Rigas Skola-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak.

Daugavas Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.

Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalı ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Rigas Skola-Galatasaray3 Ekim Perşembe19.45TRT 1 ve tabii
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