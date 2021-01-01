Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu neden bıraktı?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'den ayrıldığını ve yorumculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Peki bu kararının arkasında yatan sebep ne?

Uzun bir süredir NTV Spor ve NTV' de futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yorumculuk kariyerine nokta koyduğunu ifade etti.

Bir süre önce çeşitli medya mensuplarıyla anlaşmazlıklar yaşayan Dilmen geçtiğimiz aylarda bazı gazete müdürleriyle karşı karşıya gelmiş ve taraflar arasındaki anlaşmazlık mahkemelere taşınmıştı. Yaptığı açıklamayla yorumculuğun yanı sıra futboldan da uzaklaşacağının sinyallerini veren Dilmen, futbolculuk yıllarının ardından aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu bazı takımlarda teknik direktörlük de yapmıştı.

Rıdvan Dilmen ne dedi?

"43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu hizmet ettiğim süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım.

"Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir.

"Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras dolan Dilmen soyadını rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

"Doğuş Grubu Başkanı sayın Ferit Şahenk beye ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minettarım.

"Yakın bir zamanda bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimdem kimsenin şüphesi olmasın."

Rıdvan Dilmen hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Dilmen, sarı-lacivertli takımın yanı sıra Sarıyer, Boluspor ve Muğlaspor formaları da giymişti.

Uzun süreli sakatlıklardan ötürü 33 yaşında futbol hayatını noktalayan Dilmen özellikle Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olmuş ve 29 kez Türkiye A Milli Takımı formasını giymişti.

Rıdvan Dilmen hangi takımları çalıştırdı?

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik adamlık görevine başlayan Dilmen, 1998-99 sezonunda Vanspor'u Süper Lig'e çıkartan isim olmuştu.

Daha sonra Fenerbahe'nin başına geçen ancak sarı-lacivertli takımın UEFA Kupası'nda Macar takımı MTK Budapeşte'ye elenmesinin ardından görevinden istifa eden Dilmen, sonrasında Konyaspor, Altay, Adanaspor ve Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.