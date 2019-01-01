Rıdvan Dilmen: 30 dakikada maçı kaybettik

Rıdvan Dilmen, EURO 2020 elemelerinde İzlanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'nin 2-1'lik İzlanda mağlubiyetini NTV'de yorumladı.

Dilmen, ikincilik için İzlanda ile mücadele vereceğimize değinerek, "Grupta çok favori gözüküyordu. Biz ve İzlanda ikincilik mücadelesi verecek gibi gözüküyorduk. Tarihimize baktığımız zaman da İzlanda bizi orada hep yendi. Bizim yenilmemiz normal. Şansımızın kalan maçlarda yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da İzlanda’yı yenme şansımız var." şeklinde konuştu.

Ünlü yorumcu, Burak Yılmaz'ın performansı hakkında ise, "Biz müsabakayı zaten ilk 30 dakikada kaybettik. Bizim genç bir havuzumuz var. Cengiz Ünder önemli bir kayıp. Mahmut Tekdemir de öyle. Bizim için en önemlisi oyunu geliştirmemiz. Son 15 dakikada doldur-boşalta döndük. Fransa maçında gol atmamasına rağmen sahanın en iyisi Burak’tı ama bugün yaptığı top kayıplarıyla oyunumuzu etkiledi." ifadelerini kullandı.